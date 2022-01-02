В Азербайджане за сутки 368 человек заразились коронавирусом

В Азербайджане зарегистрировано 368 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 918 пациентов вылечились.

В Азербайджане зарегистрировано 368 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 918 пациентов вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончались 10 человек.

На сегодня в Азербайджане выявлено 617 679 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 601 069 человека вылечились, 8 375 – скончались, число активных больных составляет 8 235.

За последние сутки в стране проведен 6 435 тестов на COVID-19, в целом с начала пандемии – 5 876 764 тестов.