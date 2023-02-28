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В Азербайджане за сутки 33 человека заразились коронавирусом

В Азербайджане за сутки 33 человека заразились коронавирусом В Азербайджане зарегистрировано 33 новых случая заражения коронавирусом (COVID-19), 36 человек вылечились.
Здоровье
28 февраля 2023 г. 19:54
В Азербайджане за сутки 33 человека заразились коронавирусом

В Азербайджане зарегистрировано 33 новых случая заражения коронавирусом (COVID-19), 36 человек вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки от коронавируса скончался один человек.

На сегодняшний день в стране выявлено 828 548 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 818 281 человек вылечился, число активных больных составляет 148. Всего скончалось 10 119 человек.

За последние сутки проведено 2 110 тестов, всего на сегодняшний день - 7 524 850 тестов на выявление новых случаев заражения коронавирусом.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 33 new COVID-19 cases, 1 died
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda koronavirusa 33 yeni yoluxma qeydə alınıb, 1 nəfər ölüb

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