В Азербайджане за сутки 33 человека заразились коронавирусом

В Азербайджане зарегистрировано 33 новых случая заражения коронавирусом (COVID-19), 36 человек вылечились.

В Азербайджане зарегистрировано 33 новых случая заражения коронавирусом (COVID-19), 36 человек вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки от коронавируса скончался один человек.

На сегодняшний день в стране выявлено 828 548 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 818 281 человек вылечился, число активных больных составляет 148. Всего скончалось 10 119 человек.

За последние сутки проведено 2 110 тестов, всего на сегодняшний день - 7 524 850 тестов на выявление новых случаев заражения коронавирусом.