В Азербайджане за сутки 3 817 человек заразились коронавирусом

В Азербайджане зарегистрировано 3 817 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 7 541 пациент вылечился.

В Азербайджане зарегистрировано 3 817 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 7 541 пациент вылечился.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за последние сутки от коронавируса скончались 25 человек.

На сегодняшний день в стране выявлено 768 019 фактов заражения COVID-19, из них вылечились 720 865 человек, 9 182 скончались, активно больных - 37 972.

За последние сутки в стране проведен 12 451 тест на COVID-19, в целом с начала пандемии - 6 459 513 тестов.