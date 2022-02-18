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В Азербайджане за сутки 3 817 человек заразились коронавирусом

В Азербайджане за сутки 3 817 человек заразились коронавирусом В Азербайджане зарегистрировано 3 817 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 7 541 пациент вылечился.
Здоровье
18 февраля 2022 г. 16:39
В Азербайджане за сутки 3 817 человек заразились коронавирусом

В Азербайджане зарегистрировано 3 817 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 7 541 пациент вылечился.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за последние сутки от коронавируса скончались 25 человек.

На сегодняшний день в стране выявлено 768 019 фактов заражения COVID-19, из них вылечились 720 865 человек, 9 182 скончались, активно больных - 37 972.

За последние сутки в стране проведен 12 451 тест на COVID-19, в целом с начала пандемии - 6 459 513 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan reports 3,817 new COVID-19 cases on February 18
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 3 817 nəfər koronavirusa yoluxub, 25 nəfər ölüb

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