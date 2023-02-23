В Азербайджане за сутки 23 человека заразились коронавирусом

В Азербайджане зарегистрировано 23 новых случая заражения коронавирусом (COVID-19), 16 человек вылечились.

В Азербайджане зарегистрировано 23 новых случая заражения коронавирусом (COVID-19), 16 человек вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки от коронавируса скончались три человека.

На сегодняшний день в стране выявлено 828 449 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 818 183 человека вылечились, число активных больных составляет 155. Всего скончалось 10 111 человек.

За последние сутки проведено 1 293 теста, всего на сегодняшний день - 7 518 721 тест на выявление новых случаев заражения коронавирусом.