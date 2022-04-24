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В Азербайджане за сутки 20 человек заразились коронавирусом

В Азербайджане за сутки 20 человек заразились коронавирусом В Азербайджане зарегистрировано 20 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 12 пациентов вылечились.
Здоровье
24 апреля 2022 г. 16:33
В Азербайджане за сутки 20 человек заразились коронавирусом

В Азербайджане зарегистрировано 20 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 12 пациентов вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, фактов смерти от коронавируса не зафиксировано.

На сегодняшний день в стране выявлено 792 496 фактов заражения COVID-19, из них вылечились 782 646 граждан, 9 707 скончались, активно больных - 143.

За прошедшие сутки проведено 2 820 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, в целом 6 794 952 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan records 20 new COVID cases
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son sutkada 20 nəfər koronavirusa yoluxub, ölən olmayıb

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