В Азербайджане за сутки 20 человек заразились коронавирусом

В Азербайджане зарегистрировано 20 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 12 пациентов вылечились.

В Азербайджане зарегистрировано 20 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 12 пациентов вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, фактов смерти от коронавируса не зафиксировано.

На сегодняшний день в стране выявлено 792 496 фактов заражения COVID-19, из них вылечились 782 646 граждан, 9 707 скончались, активно больных - 143.

За прошедшие сутки проведено 2 820 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, в целом 6 794 952 тестов.