В Азербайджане за сутки 20 человек заразились коронавирусом

В Азербайджане зарегистрировано 20 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 24 человека вылечились.

В Азербайджане зарегистрировано 20 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 24 человека вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки от коронавируса скончались 4 человека.

На сегодняшний день в стране выявлено 828 648 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 818 351 человек вылечился, число активно больных - 171. Всего скончались 10 126 человек.

За последние сутки проведено 827 тестов, всего на сегодняшний день - 7 530 018 тестов на выявление новых случаев заражения коронавирусом.