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В Азербайджане за сутки 20 человек заразились коронавирусом

В Азербайджане за сутки 20 человек заразились коронавирусом В Азербайджане зарегистрировано 20 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 24 человека вылечились.
Здоровье
3 марта 2023 г. 16:46
В Азербайджане за сутки 20 человек заразились коронавирусом

В Азербайджане зарегистрировано 20 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 24 человека вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки от коронавируса скончались 4 человека.

На сегодняшний день в стране выявлено 828 648 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 818 351 человек вылечился, число активно больных - 171. Всего скончались 10 126 человек.

За последние сутки проведено 827 тестов, всего на сегодняшний день - 7 530 018 тестов на выявление новых случаев заражения коронавирусом.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 4 COVID-19 deaths 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son sutkada koronavirusdan 4 nəfər ölüb

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