В Азербайджане за сутки 2 186 человек заразились коронавирусом

В Азербайджане зарегистрировано 2 186 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 764 пациента вылечились.

В Азербайджане зарегистрировано 2 186 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 764 пациента вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончались 14 человек.

На сегодняшний день в стране выявлено 658 470 фактов заражения COVID-19, из них вылечились 625 023 человека, 8 734 скончались, активно больных - 24 713.

За последние сутки проведено 7 232 теста на выявление новых случаев заражения коронавирусом, за прошедший период - 6 156 388 тестов.