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В Азербайджане за сутки 2 186 человек заразились коронавирусом

В Азербайджане за сутки 2 186 человек заразились коронавирусом В Азербайджане зарегистрировано 2 186 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 764 пациента вылечились.
Здоровье
31 января 2022 г. 16:47
В Азербайджане за сутки 2 186 человек заразились коронавирусом

В Азербайджане зарегистрировано 2 186 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 764 пациента вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончались 14 человек.

На сегодняшний день в стране выявлено 658 470 фактов заражения COVID-19, из них вылечились 625 023 человека, 8 734 скончались, активно больных - 24 713.

За последние сутки проведено 7 232 теста на выявление новых случаев заражения коронавирусом, за прошедший период - 6 156 388 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 2,186 new COVID cases, 14 deaths
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 2 186 nəfər koronavirusa yoluxub, 14 nəfər ölüb

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