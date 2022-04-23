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В Азербайджане за сутки 19 человек заразились коронавирусом

В Азербайджане за сутки 19 человек заразились коронавирусом В Азербайджане зарегистрировано 19 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 13 пациентов вылечились.
Здоровье
23 апреля 2022 г. 16:41
В Азербайджане за сутки 19 человек заразились коронавирусом

В Азербайджане зарегистрировано 19 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 13 пациентов вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, фактов смерти от коронавируса не зафиксировано.

На сегодня в Азербайджане выявлено в целом 792 476 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 782 634 человека вылечились, 9 707 – скончались, число активных больных составляет 135.

За последние сутки в стране проведено 3 403 тестов на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии – 6 792 132 теста.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 19 new COVID-19 cases, no deaths
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son sutkada 19 nəfər koronavirusa yoluxub, ölən olmayıb

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