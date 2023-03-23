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В Азербайджане за сутки 19 человек заразились коронавирусом

В Азербайджане за сутки 19 человек заразились коронавирусом За последние сутки в Азербайджане зарегистрировано 19 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 47 человек вылечились.
Здоровье
23 марта 2023 г. 21:59
В Азербайджане за сутки 19 человек заразились коронавирусом

За последние сутки в Азербайджане зарегистрировано 19 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 47 человек вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, случаев смерти от коронавируса не зафиксировано.

На сегодняшний день в стране выявлено 829 303 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 818 969 человек вылечились, в настоящее продолжается лечение 181 больного. Всего от осложнений, вызванных COVID, скончались 10 153 человека.

За последние сутки проведен 440 тестов, всего на сегодняшний день - 7 551 235 тестов на выявление новых случаев заражения коронавирусом.

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