В Азербайджане за сутки 19 человек заразились коронавирусом

За последние сутки в Азербайджане зарегистрировано 19 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 47 человек вылечились.

За последние сутки в Азербайджане зарегистрировано 19 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 47 человек вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, случаев смерти от коронавируса не зафиксировано.

На сегодняшний день в стране выявлено 829 303 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 818 969 человек вылечились, в настоящее продолжается лечение 181 больного. Всего от осложнений, вызванных COVID, скончались 10 153 человека.

За последние сутки проведен 440 тестов, всего на сегодняшний день - 7 551 235 тестов на выявление новых случаев заражения коронавирусом.