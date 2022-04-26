В Азербайджане за сутки 19 человек заразились коронавирусом

В Азербайджане зарегистрировано 19 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 25 пациентов вылечились.

В Азербайджане зарегистрировано 19 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 25 пациентов вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, фактов смерти от коронавируса не зафиксировано.

На сегодня в Азербайджане выявлен в целом 792 521 случай заражения коронавирусной инфекцией, 782 675 человек вылечились, 9 707 – скончались, число активных больных составляет 139.

За последние сутки в стране проведено 4 132 теста на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии – 6 801 484 теста.