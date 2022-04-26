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В Азербайджане за сутки 19 человек заразились коронавирусом

В Азербайджане за сутки 19 человек заразились коронавирусом В Азербайджане зарегистрировано 19 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 25 пациентов вылечились.
Здоровье
26 апреля 2022 г. 19:05
В Азербайджане за сутки 19 человек заразились коронавирусом

В Азербайджане зарегистрировано 19 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 25 пациентов вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, фактов смерти от коронавируса не зафиксировано.

На сегодня в Азербайджане выявлен в целом 792 521 случай заражения коронавирусной инфекцией, 782 675 человек вылечились, 9 707 – скончались, число активных больных составляет 139.

За последние сутки в стране проведено 4 132 теста на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии – 6 801 484 теста.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 19 new COVID-19 cases, no deaths
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son sutkada 19 nəfər koronavirusa yoluxub

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