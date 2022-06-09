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В Азербайджане за сутки 15 человек заразились коронавирусом

В Азербайджане за сутки 15 человек заразились коронавирусом В Азербайджане зарегистрировано 15 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 7 человек выписаны после выздоровления.
Здоровье
9 июня 2022 г. 16:44
В Азербайджане за сутки 15 человек заразились коронавирусом

В Азербайджане зарегистрировано 15 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 7 человек выписаны после выздоровления.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки фактов смерти от коронавируса не зарегистрировано.

На сегодняшний день в стране выявлено 792 847 фактов заражения COVID-19, 783 070 человек вылечились, 9 714 скончались, число активно больных - 63.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 1 988 тестов, всего - 6 916 588 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan reports another 15 COVID-19 cases
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 15 nəfər koronavirusa yoluxub, ölən olmayıb

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