В Азербайджане за сутки 15 человек заразились коронавирусом

В Азербайджане зарегистрировано 15 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 7 человек выписаны после выздоровления.

В Азербайджане зарегистрировано 15 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 7 человек выписаны после выздоровления.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки фактов смерти от коронавируса не зарегистрировано.

На сегодняшний день в стране выявлено 792 847 фактов заражения COVID-19, 783 070 человек вылечились, 9 714 скончались, число активно больных - 63.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 1 988 тестов, всего - 6 916 588 тестов.