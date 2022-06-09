В Азербайджане за сутки 15 человек заразились коронавирусом

В Азербайджане зарегистрировано 15 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 7 человек выписаны после выздоровления.
Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки фактов смерти от коронавируса не зарегистрировано.
На сегодняшний день в стране выявлено 792 847 фактов заражения COVID-19, 783 070 человек вылечились, 9 714 скончались, число активно больных - 63.
За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 1 988 тестов, всего - 6 916 588 тестов.