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В Азербайджане за сутки 12 человек заразились коронавирусом

В Азербайджане за сутки 12 человек заразились коронавирусом В Азербайджане зарегистрировано 12 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 14 человек выписаны после выздоровления.
Здоровье
8 июня 2022 г. 16:42
В Азербайджане за сутки 12 человек заразились коронавирусом

В Азербайджане зарегистрировано 12 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 14 человек выписаны после выздоровления.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки от коронавируса никто не скончался.

На сегодняшний день в стране выявлено 792 832 факта заражения COVID-19, 783 063 человека вылечились, 9 714 скончались, число активно больных - 55.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 2 706 тестов, всего - 6 914 600 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan reports 12 new COVID-19 cases
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 12 nəfər koronavirusa yoluxub, ölən olmayıb

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