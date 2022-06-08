В Азербайджане за сутки 12 человек заразились коронавирусом

В Азербайджане зарегистрировано 12 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 14 человек выписаны после выздоровления.

В Азербайджане зарегистрировано 12 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 14 человек выписаны после выздоровления.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки от коронавируса никто не скончался.

На сегодняшний день в стране выявлено 792 832 факта заражения COVID-19, 783 063 человека вылечились, 9 714 скончались, число активно больных - 55.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 2 706 тестов, всего - 6 914 600 тестов.