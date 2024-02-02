В Азербайджане за последний месяц коронавирусом заразились 325 человек

Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана обнародовал информацию об инфицированных коронавирусом (COVID-19) и вакцинированных в стране за последний месяц (31.12.2023-31.01.2024).

Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана обнародовал информацию об инфицированных коронавирусом (COVID-19) и вакцинированных в стране за последний месяц (31.12.2023-31.01.2024).

Как сообщает Report со ссылкой на данные Оперативного штаба, за указанный период выявлено 325 новых случаев заражения, 217 человек выздоровели, 21 скончался.

В целом с начала пандемии в стране выявлено 834 630 случаев заражения, из них 824 089 человек прошли лечение и выздоровели, 10 400 человек скончались, на данный момент насчитывается 141 активный больной.

В течение месяца проведено 14 333, всего с начала пандемии - 7 748 050 тестов.

При этом за последний месяц в стране был вакцинирован 281 человек.

В Азербайджане на сегодняшний день введены в общей сложности 13 970 733 дозы вакцины.