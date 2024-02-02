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В Азербайджане за последний месяц коронавирусом заразились 325 человек

В Азербайджане за последний месяц коронавирусом заразились 325 человек Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана обнародовал информацию об инфицированных коронавирусом (COVID-19) и вакцинированных в стране за последний месяц (31.12.2023-31.01.2024).
Здоровье
2 февраля 2024 г. 10:56
В Азербайджане за последний месяц коронавирусом заразились 325 человек

Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана обнародовал информацию об инфицированных коронавирусом (COVID-19) и вакцинированных в стране за последний месяц (31.12.2023-31.01.2024).

Как сообщает Report со ссылкой на данные Оперативного штаба, за указанный период выявлено 325 новых случаев заражения, 217 человек выздоровели, 21 скончался.

В целом с начала пандемии в стране выявлено 834 630 случаев заражения, из них 824 089 человек прошли лечение и выздоровели, 10 400 человек скончались, на данный момент насчитывается 141 активный больной.

В течение месяца проведено 14 333, всего с начала пандемии - 7 748 050 тестов.

При этом за последний месяц в стране был вакцинирован 281 человек.

В Азербайджане на сегодняшний день введены в общей сложности 13 970 733 дозы вакцины.

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Версия на английском языке Azerbaijan reports 325 new COVID-19 cases, 21 deaths over past month
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son bir ayda 325 nəfər koronavirusa yoluxub, 21-i ölüb

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