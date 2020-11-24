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В Азербайджане за сутки от коронавируса скончались 34 человека

В Азербайджане за сутки от коронавируса скончались 34 человека В Азербайджане выявлено 3 646 новых случаев заражения COVID-19, 1 259 человек выписаны после выздоровления.
Здоровье
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24 ноября 2020 г. 17:47
В Азербайджане за сутки от коронавируса скончались 34 человека

В Азербайджане выявлено 3 646 новых случаев заражения COVID-19, 1 259 человек выписаны после выздоровления.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, 34 пациента с положительным тестом на коронавирус скончались.

До настоящего времени в Азербайджане зарегистрировано 98 927 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 65 743 человека выздоровели, 1 194 скончались, лечение 31 999 пациентов продолжается.

За прошедший период проведено 1 631 597 тестов, а количество проведенных сегодня тестов составило 14 358.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 3 646 nəfər koronavirusa yoluxub, 34 nəfər vəfat edib

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