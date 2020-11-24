В Азербайджане за сутки от коронавируса скончались 34 человека

В Азербайджане выявлено 3 646 новых случаев заражения COVID-19, 1 259 человек выписаны после выздоровления.
Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, 34 пациента с положительным тестом на коронавирус скончались.
До настоящего времени в Азербайджане зарегистрировано 98 927 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 65 743 человека выздоровели, 1 194 скончались, лечение 31 999 пациентов продолжается.
За прошедший период проведено 1 631 597 тестов, а количество проведенных сегодня тестов составило 14 358.