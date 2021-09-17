В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 умерли 24 человека

В Азербайджане зарегистрировано 1 770 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 3 788 пациентов вылечились.

В Азербайджане зарегистрировано 1 770 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 3 788 пациентов вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончались 24 человека.

На сегодняшний день в стране выявлено 468 943 фактов заражения COVID-19, вылечились 427 493 человек, 6 251 скончался.

Число больных COVID-19 в стране на сегодня составляет 35 199 человек.

За последние сутки в стране было проведено 12 781, в общей сложности - 4 715 715 тестов.