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В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 умерли 24 человека

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 умерли 24 человека В Азербайджане зарегистрировано 1 770 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 3 788 пациентов вылечились.
Здоровье
17 сентября 2021 г. 16:42
В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 умерли 24 человека

В Азербайджане зарегистрировано 1 770 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 3 788 пациентов вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончались 24 человека.

На сегодняшний день в стране выявлено 468 943 фактов заражения COVID-19, вылечились 427 493 человек, 6 251 скончался.

Число больных COVID-19 в стране на сегодня составляет 35 199 человек.

За последние сутки в стране было проведено 12 781, в общей сложности - 4 715 715 тестов.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan sees decline in coronavirus deaths
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son sutkada koronavirusdan ölənlərin sayı azalıb

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