В Азербайджане за последние сутки не выявлено случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за последние сутки не выявлено случаев заражения коронавирусом, пять человек вылечились.

В Азербайджане за последние сутки не выявлено случаев заражения коронавирусом, пять человек вылечились.

Как передает Report, об сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

За прошедшие сутки фактов смерти от коронавируса не выявлено.

На сегодня в Азербайджане выявлено в целом 792 673 случая заражения коронавирусной инфекцией, 782 917 человек вылечились, 9 709 – скончались, число активных больных составляет 47.

За последние сутки в стране проведено 1 966 тестов на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии – 6 855 188 тестов.