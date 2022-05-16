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В Азербайджане за последние сутки не выявлено случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за последние сутки не выявлено случаев заражения коронавирусом В Азербайджане за последние сутки не выявлено случаев заражения коронавирусом, пять человек вылечились.
Здоровье
16 мая 2022 г. 17:40
В Азербайджане за последние сутки не выявлено случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за последние сутки не выявлено случаев заражения коронавирусом, пять человек вылечились.

Как передает Report, об сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

За прошедшие сутки фактов смерти от коронавируса не выявлено.

На сегодня в Азербайджане выявлено в целом 792 673 случая заражения коронавирусной инфекцией, 782 917 человек вылечились, 9 709 – скончались, число активных больных составляет 47.

За последние сутки в стране проведено 1 966 тестов на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии – 6 855 188 тестов.

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Версия на английском языке No COVID case recorded in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son sutkada koronavirusa yoluxan olmayıb

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