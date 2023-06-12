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В Азербайджане за последние сутки коронавирусом заразился всего один человек

В Азербайджане за последние сутки коронавирусом заразился всего один человек В Азербайджане за последние сутки зафикисрован один случай заражения коронавирусом (COVID-19), выздоровевших и скончавшихся нет.
Здоровье
12 июня 2023 г. 17:09
В Азербайджане за последние сутки коронавирусом заразился всего один человек

В Азербайджане за последние сутки зафикисрован один случай заражения коронавирусом (COVID-19), выздоровевших и скончавшихся нет.

Как сообщили Report из оперативного штаба при Кабинете министров, всего в стране выявлено 831 881 заражение коронавирусом, из которых 821 581 человек излечился, в настоящее время насчитывается 20 активных больных.

Всего на сегодняшний день умерло 10 280 человек.

Согласно информации, за последние сутки выполнено 858 тестов, а всего на сегодняшний день - 7 632 414.

Общее же количество вакцин, введенных в Азербайджане, составило 13 966 166.

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