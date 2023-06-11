В Азербайджане за последние сутки коронавирусом заразились два человека

В Азербайджане за последние сутки выявлено два новых случая заражения коронавирусом (COVID-19).

В Азербайджане за последние сутки выявлено два новых случая заражения коронавирусом (COVID-19).

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за последние сутки 3 человека выздоровели, фактов смерти от коронавируса не зарегистрировано.

В целом в стране выявлено 831 880 фактов заражения, из них 821 581 человек прошел лечение и выздоровел, в настоящее время насчитывается 19 активно больных, от коронавируса скончались 10 280 человек.

За последние сутки для выявления новых случаев заражения проведено 651 теста, всего на сегодня - 7 631 556 тестов.



В то же время, за сутки были вакцинированы 40 человек. Всего в Азербайджане использовано 13 966 166 вакцин.

