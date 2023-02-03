В Азербайджане за последние сутки коронавирусом заразились 24 человека

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 24 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 21 человек излечился.

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 24 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 21 человек излечился.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончались два человека.

Всего в стране выявлено 828 042 факта заражения коронавирусной инфекцией, из них 817 760 человек излечились, в настоящее время насчитывается 188 активно больных. Всего скончались 10 094 человека.

За последние сутки проведено 1 982, всего на сегодняшний день - 7 493 215 тестов.