О нас

В Азербайджане за последние сутки коронавирусом заразились 24 человека

В Азербайджане за последние сутки коронавирусом заразились 24 человека В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 24 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 21 человек излечился.
Здоровье
3 февраля 2023 г. 17:39
В Азербайджане за последние сутки коронавирусом заразились 24 человека

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 24 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 21 человек излечился.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончались два человека.

Всего в стране выявлено 828 042 факта заражения коронавирусной инфекцией, из них 817 760 человек излечились, в настоящее время насчитывается 188 активно больных. Всего скончались 10 094 человека.

За последние сутки проведено 1 982, всего на сегодняшний день - 7 493 215 тестов.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Azerbaijan confirms 24 new COVID-19 cases
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son sutkada 24 nəfər koronavirusa yoluxub, 2 nəfər vəfat edib

Самое важное

Награждены лица, участвовавшие в предотвращении террористического акта против посольства Азербайджана в Иране
Награждены лица, участвовавшие в предотвращении террористического акта против посольства Азербайджана в Иране
3 февраля 2023 г. 16:05
Азербайджан подпишет протокол международной конвенции о полной отмене смертной казни
Азербайджан подпишет протокол международной конвенции о полной отмене смертной казни
3 февраля 2023 г. 12:16
Президенты Азербайджана и Румынии выступили с заявлениями для прессы
Президенты Азербайджана и Румынии выступили с заявлениями для прессы
2 февраля 2023 г. 22:10
Румыно-азербайджанское сотрудничество выходит на новый этап
Румыно-азербайджанское сотрудничество выходит на новый этап
2 февраля 2023 г. 21:06
Президент: Мы предпримем дополнительные шаги для диверсификации торгового оборота с Румынией
Президент: Мы предпримем дополнительные шаги для диверсификации торгового оборота с Румынией
2 февраля 2023 г. 20:54
В Баку дан официальный прием в честь президента Румынии
В Баку дан официальный прием в честь президента Румынии
2 февраля 2023 г. 20:51
Состоялась встреча президента Ильхама Алиева и президента Клауса Йоханниса в расширенном составе
ФотоСостоялась встреча президента Ильхама Алиева и президента Клауса Йоханниса в расширенном составе
2 февраля 2023 г. 19:10
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Румынии один на один
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Румынии один на один
2 февраля 2023 г. 18:29
Президент Ильхам Алиев поздравил молодежь Азербайджана
Президент Ильхам Алиев поздравил молодежь Азербайджана
2 февраля 2023 г. 18:08
Президент Румынии прибыл с официальным визитом в Азербайджан
ФотоПрезидент Румынии прибыл с официальным визитом в Азербайджан
2 февраля 2023 г. 15:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi