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В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 14 человек

В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 14 человек В Азербайджане зарегистрировано 14 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 39 человек излечились
Здоровье
16 апреля 2022 г. 16:41
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 14 человек

В Азербайджане зарегистрировано 14 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 39 человек излечились.

Как сообщили Report в оперативном штабе при Кабинете министров, за прошедшие сутки не зафиксировано случаев смерти от коронавируса.

На сегодняшний день в стране выявлено 792 349 фактов заражения коронавирусной инфекцией, из них 782 506 вылечились, 9 705 скончались. Число активных пациентов составило 138 человек.

За последние сутки было проведено 3 776 тестов, в целом 6 766 600 тестов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son sutkada 14 nəfər koronavirusa yoluxub

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