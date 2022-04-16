В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 14 человек

В Азербайджане зарегистрировано 14 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 39 человек излечились

В Азербайджане зарегистрировано 14 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 39 человек излечились.

Как сообщили Report в оперативном штабе при Кабинете министров, за прошедшие сутки не зафиксировано случаев смерти от коронавируса.

На сегодняшний день в стране выявлено 792 349 фактов заражения коронавирусной инфекцией, из них 782 506 вылечились, 9 705 скончались. Число активных пациентов составило 138 человек.

За последние сутки было проведено 3 776 тестов, в целом 6 766 600 тестов.