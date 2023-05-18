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В Азербайджане за последние сутки коронавирусом заразились 13 человек

В Азербайджане за последние сутки коронавирусом заразились 13 человек За последние сутки в Азербайджане зафиксировано 13 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Здоровье
18 мая 2023 г. 20:00
В Азербайджане за последние сутки коронавирусом заразились 13 человек

За последние сутки в Азербайджане зафиксировано 13 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщает Report со ссылкой на данные оперативного штаба при Кабинете министров, 16 человек выздоровели, 1 человек скончался.

До сих пор в стране было выявлено 831 706 фактов заражения, из них 821 351 человек вылечились, в настоящее время насчитывается 89 активных больных. Всего умерло 10 270 человек.

Согласно информации, за последние сутки проведено 1 015, а всего на сегодняшний день - 7 608 942 теста на выявление заболевания.

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Версия на английском языке Azerbaijan reports 13 new coronavirus cases
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son sutkada 13 nəfər koronavirusa yoluxub, 1 nəfər ölüb

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