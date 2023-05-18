В Азербайджане за последние сутки коронавирусом заразились 13 человек

За последние сутки в Азербайджане зафиксировано 13 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

За последние сутки в Азербайджане зафиксировано 13 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщает Report со ссылкой на данные оперативного штаба при Кабинете министров, 16 человек выздоровели, 1 человек скончался.

До сих пор в стране было выявлено 831 706 фактов заражения, из них 821 351 человек вылечились, в настоящее время насчитывается 89 активных больных. Всего умерло 10 270 человек.

Согласно информации, за последние сутки проведено 1 015, а всего на сегодняшний день - 7 608 942 теста на выявление заболевания.