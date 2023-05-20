В Азербайджане за последние сутки коронавирусом заразились 11 человек

За последние сутки было зафиксировано 11 новых случаев заражения коронавирусом.

За последние сутки зафиксировано 11 новых случаев заражения коронавирусом.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Оперативного штаба при Кабинете министров, 9 человек выздоровели, 1 человек скончался.

На данный момент в стране выявлено 831 727 фактов заражения, из них 821 376 человек прошли лечение и выздоровели, в настоящее время насчитывается 79 активных больных. Всего умерло 10 272 человека.

Согласно информации, за последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 1 044, а всего на сегодняшний день - 7 610 917 тестов.

При этом за последние сутки в стране вакцинировано 146 человек.

Общее же количество вакцин, введенных в Азербайджане на сегодняшний день, составило 13 963 957.