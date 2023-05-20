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В Азербайджане за последние сутки коронавирусом заразились 11 человек

В Азербайджане за последние сутки коронавирусом заразились 11 человек За последние сутки было зафиксировано 11 новых случаев заражения коронавирусом.
Здоровье
20 мая 2023 г. 16:56
В Азербайджане за последние сутки коронавирусом заразились 11 человек

За последние сутки зафиксировано 11 новых случаев заражения коронавирусом.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Оперативного штаба при Кабинете министров, 9 человек выздоровели, 1 человек скончался.

На данный момент в стране выявлено 831 727 фактов заражения, из них 821 376 человек прошли лечение и выздоровели, в настоящее время насчитывается 79 активных больных. Всего умерло 10 272 человека.

Согласно информации, за последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 1 044, а всего на сегодняшний день - 7 610 917 тестов.

При этом за последние сутки в стране вакцинировано 146 человек.

Общее же количество вакцин, введенных в Азербайджане на сегодняшний день, составило 13 963 957.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 11 new COVID-19 cases, one death
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son sutkada 11 nəfər koronavirusa yoluxub, 1 nəfər ölüb

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