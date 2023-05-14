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В Азербайджане за последние сутки 10 человек заразились COVID-19

В Азербайджане за последние сутки 10 человек заразились COVID-19 В Азербайджане за последние сутки выявлено число инфицированных коронавирусом (COVID-19) составило 10 человек, 13 человек излечились, скончавшихся нет.
Здоровье
14 мая 2023 г. 18:08
В Азербайджане за последние сутки 10 человек заразились COVID-19

В Азербайджане за последние сутки выявлено число инфицированных коронавирусом (COVID-19) составило 10 человек, 13 человек излечились, скончавшихся нет.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные оперативного штаба при Кабинете министров.

На данный момент в стране выявлено 831 658 фактов заражения, из них 821 292 человека прошли лечение и выздоровели, в настоящее время насчитывается 98 активных больных. На сегодняшний день умерло 10 268 человек.

Согласно информации, за последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения было выполнено 737 тестов, а всего на сегодняшний день -7 604 359.

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