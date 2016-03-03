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    ​В Азербайджане за неправильное оказание медицинской помощи будет предусматриваться штраф в 500 манатов

    Предложенные изменения в Кодекс административных правонарушений рекомендованы на пленарное заседание ММ

    Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ В Азербайджане лица, оказывающие неправильную специализированную медицинскую помощь, будут оштрафованы на 500 манатов.

    Как сообщает Report, в связи с этим на сегодняшнем заседании парламентского комитета по вопросам здравоохранения было предложено внести в ст.215 о нарушении прав граждан Кодекса административных правонарушений пункт 215.3 в новом содержании.

    Согласно дополнениям, за неоказание специализированной медицинской помощи в порядке, предусмотренном законом "Об охране здоровья населения" будет изыматься штраф в размере 500 манатов.

    Отметим, что предложенные изменения в Кодекс административных правонарушений были рекомендованы на пленарное заседание Милли Меджлиса. 

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