​В Азербайджане за неправильное оказание медицинской помощи будет предусматриваться штраф в 500 манатов

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ В Азербайджане лица, оказывающие неправильную специализированную медицинскую помощь, будут оштрафованы на 500 манатов.

Как сообщает Report, в связи с этим на сегодняшнем заседании парламентского комитета по вопросам здравоохранения было предложено внести в ст.215 о нарушении прав граждан Кодекса административных правонарушений пункт 215.3 в новом содержании.

Согласно дополнениям, за неоказание специализированной медицинской помощи в порядке, предусмотренном законом "Об охране здоровья населения" будет изыматься штраф в размере 500 манатов.

Отметим, что предложенные изменения в Кодекс административных правонарушений были рекомендованы на пленарное заседание Милли Меджлиса.