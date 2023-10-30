В Азербайджане за неделю выявлено 95 случаев заражения COVID-19

Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана обнародовал информацию об инфицированных коронавирусом (COVID-19) и вакцинированных лиц в стране за последнюю неделю.

Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана обнародовал информацию об инфицированных коронавирусом (COVID-19) и вакцинированных лиц в стране за последнюю неделю.

Как сообщает Report со ссылкой на данные штаба, с 23 по 29 октября выявлено 95 новых случаев заражения, 149 человек выздоровели, трое скончались.

В целом в стране выявлено 834 050 случаев заражения, из них 823 588 человек прошли лечение и выздоровели, скончались 10 356 человек, на данный момент насчитывается 106 активных больных.

В течение недели проведено 3 475 тестов, всего с начала пандемии - 7 703 250.



В общей сложности в рамках вакцинации населения от коронавируса использовано 13 969 897 доз, за отчетный период эта цифра не изменилась.

