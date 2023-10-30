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В Азербайджане за неделю выявлено 95 случаев заражения COVID-19

В Азербайджане за неделю выявлено 95 случаев заражения COVID-19 Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана обнародовал информацию об инфицированных коронавирусом (COVID-19) и вакцинированных лиц в стране за последнюю неделю.
Здоровье
30 октября 2023 г. 22:49
В Азербайджане за неделю выявлено 95 случаев заражения COVID-19

Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана обнародовал информацию об инфицированных коронавирусом (COVID-19) и вакцинированных лиц в стране за последнюю неделю.

Как сообщает Report со ссылкой на данные штаба, с 23 по 29 октября выявлено 95 новых случаев заражения, 149 человек выздоровели, трое скончались.

В целом в стране выявлено 834 050 случаев заражения, из них 823 588 человек прошли лечение и выздоровели, скончались 10 356 человек, на данный момент насчитывается 106 активных больных.

В течение недели проведено 3 475 тестов, всего с начала пандемии - 7 703 250.

В общей сложности в рамках вакцинации населения от коронавируса использовано 13 969 897 доз, за отчетный период эта цифра не изменилась.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son 1 həftədə 95 nəfər koronavirusa yoluxub, 3-ü ölüb

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