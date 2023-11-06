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В Азербайджане за неделю выявлено 45 случаев заражения COVID-19

В Азербайджане за неделю выявлено 45 случаев заражения COVID-19 Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана обнародовал информацию об инфицированных коронавирусом (COVID-19) и вакцинированных в стране за последнюю неделю.
Здоровье
6 ноября 2023 г. 18:05
В Азербайджане за неделю выявлено 45 случаев заражения COVID-19

Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана обнародовал информацию об инфицированных коронавирусом (COVID-19) и вакцинированных в стране за последнюю неделю.

Как сообщает Report со ссылкой на данные штаба, с 30 октября по 5 ноября выявлено 45 новых случаев заражения, 101 человек выздоровел, двое скончались.

В целом в стране выявлено 834 095 случаев заражения, из них 823 689 человек прошли лечение и выздоровели, 10 358 человек скончались, на данный момент насчитывается 48 активных больных.

В течение недели проведено 3 184 теста, всего с начала пандемии - 7 706 434.

На прошлой неделе никто не был вакцинирован.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda ötən həftə koronavirusa yoluxanların sayı açıqlanıb

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