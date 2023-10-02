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В Азербайджане за неделю выявлено 380 новых случаев заражения COVID-19

В Азербайджане за неделю выявлено 380 новых случаев заражения COVID-19 В Азербайджане обнародовано число инфицированных коронавирусом (COVID-19) и вакцинированных за последнюю неделю.
Здоровье
2 октября 2023 г. 17:13
В Азербайджане за неделю выявлено 380 новых случаев заражения COVID-19

В Азербайджане обнародовано число инфицированных коронавирусом (COVID-19) и вакцинированных за последнюю неделю.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за это время было выявлено 380 новых случаев заражения, 221 человек выздоровел.

В целом в стране выявлено 833 189 фактов заражения, из них 822 484 человека прошли лечение и выздоровели, в настоящее время насчитывается 373 активных пациента. Скончались 10 332 человека.

За последнюю неделю было проведено 3 856 тестов в связи с выявлением новых случаев заражения, всего - 7 688 073 теста.

За последнюю неделю число вакцинированных не изменилось.

В общей сложности в стране введено 13 969 897 доз вакцин.

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Версия на английском языке Azerbaijan announces weekly COVID statistics
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son bir həftə ərzində COVID-19-a yoluxanların sayı açıqlanıb

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