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В Азербайджане за неделю выявлено 17 случаев заражения COVID-19

В Азербайджане за неделю выявлено 17 случаев заражения COVID-19 Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана обнародовал информацию об инфицированных коронавирусом (COVID-19) и вакцинированных в стране за последнюю неделю.
Здоровье
11 декабря 2023 г. 16:41
В Азербайджане за неделю выявлено 17 случаев заражения COVID-19

Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана обнародовал информацию об инфицированных коронавирусом (COVID-19) и вакцинированных в стране за последнюю неделю.

Как сообщает Report со ссылкой на данные штаба, с 4 по 10 декабря выявлено 17 новых случаев заражения, 12 человек выздоровели, один скончался.

В целом с начала пандемии в стране выявлено 834 189 случаев заражения, из них 823 770 человек прошли лечение и выздоровели, 10 377 человек скончались, на данный момент насчитывается 42 активных больных.

В течение недели проведено 3 089 теста, всего с начала пандемии - 7 721 568.

При этом за последнюю неделю в стране было вакцинировано 24 человека.

Общее число вакцин, введенных в Азербайджане на сегодняшний день, составило 13 969 921.

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Версия на английском языке Azerbaijan announces weekly COVID statistics
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son həftədə 17 nəfər koronavirusa yoluxub, 1-i ölüb

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