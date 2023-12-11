В Азербайджане за неделю выявлено 17 случаев заражения COVID-19

Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана обнародовал информацию об инфицированных коронавирусом (COVID-19) и вакцинированных в стране за последнюю неделю.

Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана обнародовал информацию об инфицированных коронавирусом (COVID-19) и вакцинированных в стране за последнюю неделю.

Как сообщает Report со ссылкой на данные штаба, с 4 по 10 декабря выявлено 17 новых случаев заражения, 12 человек выздоровели, один скончался.

В целом с начала пандемии в стране выявлено 834 189 случаев заражения, из них 823 770 человек прошли лечение и выздоровели, 10 377 человек скончались, на данный момент насчитывается 42 активных больных.

В течение недели проведено 3 089 теста, всего с начала пандемии - 7 721 568.

При этом за последнюю неделю в стране было вакцинировано 24 человека.

Общее число вакцин, введенных в Азербайджане на сегодняшний день, составило 13 969 921.