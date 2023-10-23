В Азербайджане за неделю выявлено 156 новых случаев заражения COVID-19

Обнародовано число инфицированных коронавирусом (COVID-19) и вакцинированных в Азербайджане за последнюю неделю.

Обнародовано число инфицированных коронавирусом (COVID-19) и вакцинированных в Азербайджане за последнюю неделю.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за последнюю неделю (16-22 октября) выявлено 156 новых случаев заражения, 234 человека выздоровели, 6 человек скончались.

В целом в стране выявлено 833 955 случаев заражения, из них 823 439 человек прошли лечение и выздоровели, скончались 10 353 человека.

В настоящее время насчитывается 163 активных больных.

За последнюю неделю проведено 3 415 тестов, всего с начала пандемии - 7 699 775.

Число вакцинированных за последнюю неделю составило 70 человек.

В общей сложности в стране введено 13 969 897 доз вакцины.