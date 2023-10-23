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В Азербайджане за неделю выявлено 156 новых случаев заражения COVID-19

В Азербайджане за неделю выявлено 156 новых случаев заражения COVID-19 Обнародовано число инфицированных коронавирусом (COVID-19) и вакцинированных в Азербайджане за последнюю неделю.
Здоровье
23 октября 2023 г. 16:25
В Азербайджане за неделю выявлено 156 новых случаев заражения COVID-19

Обнародовано число инфицированных коронавирусом (COVID-19) и вакцинированных в Азербайджане за последнюю неделю.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за последнюю неделю (16-22 октября) выявлено 156 новых случаев заражения, 234 человека выздоровели, 6 человек скончались.

В целом в стране выявлено 833 955 случаев заражения, из них 823 439 человек прошли лечение и выздоровели, скончались 10 353 человека.

В настоящее время насчитывается 163 активных больных.

За последнюю неделю проведено 3 415 тестов, всего с начала пандемии - 7 699 775.

Число вакцинированных за последнюю неделю составило 70 человек.

В общей сложности в стране введено 13 969 897 доз вакцины.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan announces weekly COVID statistics
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda son 1 həftədə 156 nəfər koronavirusa yoluxub, 6-sı ölüb

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