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В Азербайджане за неделю коронавирусом заразились 27 человек

В Азербайджане за неделю коронавирусом заразились 27 человек В Азербайджане обнародовано число заразившихся коронавирусом (COVID-19) за последнюю неделю.
Здоровье
21 августа 2023 г. 15:55
В Азербайджане за неделю коронавирусом заразились 27 человек

В Азербайджане обнародовано число заразившихся коронавирусом (COVID-19) за последнюю неделю.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за последнюю неделю зафиксировано 27 новых случаев заражения коронавирусом.

Девять человек выздоровели, случаев смерти не зафиксировано.

В целом в стране выявлен 832 071 факт заражения, из них 821 747 человек прошли лечение и выздоровели, в настоящее время насчитывается 29 больных. На сегодняшний день скончались 10 295 человек.

За последнюю неделю в связи с выявлением новых случаев заражения было проведено 2 516, всего на сегодняшний день - 7 668 437 тестов.

За минувшую неделю введено 166, всего за прошедший период - 13 968 857 доз вакцин.

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Версия на английском языке Azerbaijan discloses weekly COVID statistics
Версия на азербайджанском языке Son bir həftədə Azərbaycanda 27 nəfər koronavirusa yoluxub

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