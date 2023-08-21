В Азербайджане за неделю коронавирусом заразились 27 человек

В Азербайджане обнародовано число заразившихся коронавирусом (COVID-19) за последнюю неделю.

В Азербайджане обнародовано число заразившихся коронавирусом (COVID-19) за последнюю неделю.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за последнюю неделю зафиксировано 27 новых случаев заражения коронавирусом.

Девять человек выздоровели, случаев смерти не зафиксировано.

В целом в стране выявлен 832 071 факт заражения, из них 821 747 человек прошли лечение и выздоровели, в настоящее время насчитывается 29 больных. На сегодняшний день скончались 10 295 человек.

За последнюю неделю в связи с выявлением новых случаев заражения было проведено 2 516, всего на сегодняшний день - 7 668 437 тестов.

За минувшую неделю введено 166, всего за прошедший период - 13 968 857 доз вакцин.