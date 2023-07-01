О нас

В Азербайджане за минувшие сутки выявлены два случая заражения коронавирусом 

В Азербайджане за минувшие сутки выявлены два случая заражения коронавирусом  В Азербайджане за последние сутки зафиксированы два новых случая заражения коронавирусом (COVID-19).
Здоровье
1 июля 2023 г. 17:25
В Азербайджане за минувшие сутки выявлены два случая заражения коронавирусом 

В Азербайджане за последние сутки зафиксированы два новых случая заражения коронавирусом (COVID-19).

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, шесть человек выздоровели, один скончался.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 831 947 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 821 652 человек вылечились, 10 283 – скончались, число активных больных составляет 12.

Согласно информации, за последние сутки было проведено 337 тестов на выявления новых случаев заражения, а всего на сегодняшний день - 7 644 015.

За последние стуки введено 86 доз вакцин, всего за прошедший период - 13 967 069.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan confirms 2 new COVID-19 cases
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son sutkada 2 nəfər koronavirusa yoluxub, 1 nəfər ölüb

Другие новости из категории

В Азербайджане за минувшие сутки выявлен один случай заражения коронавирусом 
В Азербайджане за минувшие сутки выявлен один случай заражения коронавирусом 
30 июня 2023 г. 16:47
ВОЗ сообщила о снижении смертности от COVID-19 в мире на 61%
ВОЗ сообщила о снижении смертности от COVID-19 в мире на 61%
30 июня 2023 г. 06:52
В Азербайджане за минувшие сутки коронавирусом заразился один человек
В Азербайджане за минувшие сутки коронавирусом заразился один человек
28 июня 2023 г. 13:07
В Азербайджане забой и продажа жертвенных животных осуществляется в 138 пунктах
ФотоВ Азербайджане забой и продажа жертвенных животных осуществляется в 138 пунктах
28 июня 2023 г. 13:00
Ученые установили, что бодрящий эффект кофе частично обусловлен самоубеждением
Ученые установили, что бодрящий эффект кофе частично обусловлен самоубеждением
28 июня 2023 г. 08:40
Замглавы ЮНЕСКО: пандемия оказала большое психологическое влияние на подростков
Замглавы ЮНЕСКО: пандемия оказала большое психологическое влияние на подростков
27 июня 2023 г. 20:38
ООН: Число употребляющих наркотики за 10 лет выросло на четверть
ООН: Число употребляющих наркотики за 10 лет выросло на четверть
27 июня 2023 г. 08:24
В Азербайджане за сутки два человека заразились коронавирусом
В Азербайджане за сутки два человека заразились коронавирусом
25 июня 2023 г. 17:01
Организовано медобследование жителей села Союдлю
Организовано медобследование жителей села Союдлю
24 июня 2023 г. 19:12
Американская разведка: SARS-CoV-2 не был разработан в качестве биологического оружия
Американская разведка: SARS-CoV-2 не был разработан в качестве биологического оружия
24 июня 2023 г. 05:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi