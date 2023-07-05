В Азербайджане за минувшие сутки выявлены два случая заражения коронавирусом

В Азербайджане за последние сутки зафиксированы два новых случая заражения коронавирусом (COVID-19).

В Азербайджане за последние сутки зафиксированы два новых случая заражения коронавирусом (COVID-19).

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, один человек выздоровел, один скончался.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 831 954 случая заражения коронавирусной инфекцией, 821 661 человек вылечился, 10 284 – скончались, число активных больных составляет девять.

Согласно информации, за последние сутки было проведено 1610 тестов на выявление новых случаев заражения, а всего на сегодня - 7 644 889.

За последние стуки введено 124 дозы вакцин, всего за прошедший период - 13 967 544.