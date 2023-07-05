О нас

В Азербайджане за минувшие сутки выявлены два случая заражения коронавирусом

В Азербайджане за минувшие сутки выявлены два случая заражения коронавирусом В Азербайджане за последние сутки зафиксированы два новых случая заражения коронавирусом (COVID-19).
Здоровье
5 июля 2023 г. 16:43
В Азербайджане за минувшие сутки выявлены два случая заражения коронавирусом

В Азербайджане за последние сутки зафиксированы два новых случая заражения коронавирусом (COVID-19).

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, один человек выздоровел, один скончался.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 831 954 случая заражения коронавирусной инфекцией, 821 661 человек вылечился, 10 284 – скончались, число активных больных составляет девять.

Согласно информации, за последние сутки было проведено 1610 тестов на выявление новых случаев заражения, а всего на сегодня - 7 644 889.

За последние стуки введено 124 дозы вакцин, всего за прошедший период - 13 967 544.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son gündə 2 nəfər koronavirusa yoluxub

Самое читаемое

ООН ожидает расследования убийства подростка полицией во Франции
ООН ожидает расследования убийства подростка полицией во Франции
29 июня 2023 г. 23:26
Падение цен на жилье в Великобритании в июне стало максимальным с 2009 года
Падение цен на жилье в Великобритании в июне стало максимальным с 2009 года
30 июня 2023 г. 11:32
В Украине погиб американский доброволец
В Украине погиб американский доброволец
3 июля 2023 г. 03:17
Сборная Азербайджана по баскетболу впервые выступит на отборочном этапе чемпионата мира
Сборная Азербайджана по баскетболу впервые выступит на отборочном этапе чемпионата мира
3 июля 2023 г. 18:43
Глава Военного комитета НАТО: В ходе контрнаступления Киев не получит истребители
Глава Военного комитета НАТО: В ходе контрнаступления Киев не получит истребители
4 июля 2023 г. 12:20
Парламентская ассамблея ОБСЕ признала РФ страной спонсором терроризма
Парламентская ассамблея ОБСЕ признала РФ страной спонсором терроризма
4 июля 2023 г. 22:43
Азербайджанские гимнасты отправились на турнир в Италию
Азербайджанские гимнасты отправились на турнир в Италию
5 июля 2023 г. 15:20
Во Франции во время беспорядков после гибели подростка задержали 150 человек
Во Франции во время беспорядков после гибели подростка задержали 150 человек
29 июня 2023 г. 09:10
Посол Азербайджана во Франции осудила нападение на сотрудников AzTV
Посол Азербайджана во Франции осудила нападение на сотрудников AzTV
29 июня 2023 г. 14:52
​​​​​​​Азербайджанские тяжелоатлеты примут участие в чемпионате Европы
​​​​​​​Азербайджанские тяжелоатлеты примут участие в чемпионате Европы
30 июня 2023 г. 11:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi