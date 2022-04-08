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В Азербайджане за минувшие сутки не выявлено случаев смерти от COVID-19

В Азербайджане за минувшие сутки не выявлено случаев смерти от COVID-19 В Азербайджане зарегистрировано 22 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 48 человек прошли лечение и выздоровели.
Здоровье
8 апреля 2022 г. 16:43
В Азербайджане за минувшие сутки не выявлено случаев смерти от COVID-19

В Азербайджане зарегистрировано 22 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 48 человек прошли лечение и выздоровели.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за минувшие сутки не зарегистрировано ни одного случая смерти от коронавируса.

На сегодня в Азербайджане выявлено в целом 792 188 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 782 252 человека вылечились, 9 703 – скончались, число активных больных составляет 233.

За последние сутки в стране проведено 3 867 тестов на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии – 6 735 182 теста.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 22 new COVID-19 cases
Версия на азербайджанском языке Ötən sutka Azərbaycanda koronavirusdan ölüm halı qeydə alınmayıb

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