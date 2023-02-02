В январе в Клинический медицинский центр с отравлением обратились более тысячи человек

В январе в Клинический медицинский центр (КМЦ) с отравлением обратился 1 161 человек.

В январе в Клинический медицинский центр (КМЦ) с отравлением обратился 1 161 человек.

Как сообщили Report в пресс-службе центра, 128 из них были госпитализированы в токсикологическое отделение, остальные были выписаны домой после оказания первой помощи.

59 пациентов поступили с медикаментозным отравлением, 20 – с отравлением уксусной кислотой, 7 - угарным газом, 11 - алкогольными напитками.

Кроме того, 4 человека поступили с анафилаксией, 6 – с аллергическими реакциями, 5 - с ботулизмом.

Несмотря на усилия врачей 4 человека скончались.