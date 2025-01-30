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В Азербайджане за год по полису ОМС удалено более 450 доброкачественных опухолей мозга

В Азербайджане за год по полису ОМС удалено более 450 доброкачественных опухолей мозга В Азербайджане в рамках пакета услуг системы обязательного медицинского страхования (ОМС) в 2024 году проведено более 450 операций по удалению доброкачественных опухолей головного мозга.
Здоровье
30 января 2025 г. 12:04
В Азербайджане за год по полису ОМС удалено более 450 доброкачественных опухолей мозга

В Азербайджане в рамках пакета услуг системы обязательного медицинского страхования (ОМС) в 2024 году проведено более 450 операций по удалению доброкачественных опухолей головного мозга.

Как сообщает Report, об этом сообщили в Государственном агентстве обязательного медицинского страхования.

В ведомстве подчеркнули, что ОМС покрывает саму хирургическую операцию, препараты, используемые во время госпитализации, расходные медицинские материалы, анестезию, питание, биопсию и патогистологические исследования.

Диагностика и лечение опухолей головного мозга, включая консультации профильных специалистов, МРТ, контрастную МРТ, КТ, ЭхоЭГ, ЭЭГ, лабораторные анализы и хирургическое вмешательство, также финансируются в рамках системы обязательного медстрахования.

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Версия на английском языке Mandatory health insurance in Azerbaijan funds hundreds of brain tumor removals
Версия на азербайджанском языке Ötən il icbari tibbi sığorta təminatı ilə 450-dən çox xoşxassəli beyin şişi çıxarılıb

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