В Азербайджане за год по полису ОМС удалено более 450 доброкачественных опухолей мозга

В Азербайджане в рамках пакета услуг системы обязательного медицинского страхования (ОМС) в 2024 году проведено более 450 операций по удалению доброкачественных опухолей головного мозга.

В Азербайджане в рамках пакета услуг системы обязательного медицинского страхования (ОМС) в 2024 году проведено более 450 операций по удалению доброкачественных опухолей головного мозга.

Как сообщает Report, об этом сообщили в Государственном агентстве обязательного медицинского страхования.

В ведомстве подчеркнули, что ОМС покрывает саму хирургическую операцию, препараты, используемые во время госпитализации, расходные медицинские материалы, анестезию, питание, биопсию и патогистологические исследования.

Диагностика и лечение опухолей головного мозга, включая консультации профильных специалистов, МРТ, контрастную МРТ, КТ, ЭхоЭГ, ЭЭГ, лабораторные анализы и хирургическое вмешательство, также финансируются в рамках системы обязательного медстрахования.