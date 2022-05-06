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В Азербайджане за два года проведено 39 операций по трансплантации костного мозга

В Азербайджане за два года проведено 39 операций по трансплантации костного мозга За два года в Азербайджане 39 человек перенесли операцию по трансплантации костного мозга.
Здоровье
6 мая 2022 г. 20:36
В Азербайджане за два года проведено 39 операций по трансплантации костного мозга

За два года в Азербайджане 39 человек перенесли операцию по трансплантации костного мозга.

Как сообщает Report, об этом было сказано на посвященном 8 мая - Международному дню талассемии мероприятии, организованном Фондом Гейдара Алиева, Госагентством по обязательному медицинскому страхованию, Министерством здравоохранения, Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), Национальным центром гематологии и трансфузиологии и Общественным объединением специалистов по гематологии Азербайджана.

Председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев отметил, что с апреля 2020 года “Государственная программа по борьбе с талассемией” реализуется Государственным агентством по обязательному медицинскому страхованию. С апреля 2020 года по май 2022 года в отделении талассемии Национального центра гематологии и трансфузиологии было проведено 39 операций по трансплантации костного мозга. 26 оперированных - дети в возрасте от 1 до 12 лет. З.Алиев отметил, что трансплантация костного мозга, предоперационные лабораторные исследования проводятся бесплатно в соответствии с государственной программой.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda iki il ərzində 39 nəfər sümük iliyi əməliyyatı olunub

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