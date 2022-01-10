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В Азербайджане за период пандемии от коронавируса скончались 16 журналистов

В Азербайджане за период пандемии от коронавируса скончались 16 журналистов В Азербайджане от коронавируса скончались 16 журналистов.
Здоровье
10 января 2022 г. 14:50
В Азербайджане за период пандемии от коронавируса скончались 16 журналистов

В Азербайджане с начала пандемии коронавируса COVID 19 от него скончались 16 журналистов.

Как сообщает Report, об этом говорится в ежегодном отчете Профсоюза журналистов о социальном положении журналистов Азербайджана в 2021 году и событиях, связанных с медиа-пространством.

"Последствия пандемии COVID-19 проявились и в 2021 году. По результатам мониторинга, число зараженных коронавирусом среди журналистов составило 288 человек (в 2020 году - 117). Таким образом, общее число инфицированных в 2020 и 2021 годах журналистов достигло 405 человек. 8 журналистов скончались в прошлом году после заражения COVID-19. Общее число журналистов, умерших от коронавируса в 2020 и 2021 годах, достигло 16 человек", - говорится в отчете.

Объединение по управлению медицинскими территориальными объединениями (TƏBIB) провело кампанию по внеочередной вакцинации журналистов, приняв во внимание обращение Совета прессы. В рамках кампании была проведена внеочередная вакцинация более 800 журналистов.

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Версия на английском языке Coronavirus pandemic kills 16 journalists in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 16 jurnalist koronavirusdan ölüb

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