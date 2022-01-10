В Азербайджане за период пандемии от коронавируса скончались 16 журналистов

В Азербайджане от коронавируса скончались 16 журналистов.

В Азербайджане с начала пандемии коронавируса COVID 19 от него скончались 16 журналистов.

Как сообщает Report, об этом говорится в ежегодном отчете Профсоюза журналистов о социальном положении журналистов Азербайджана в 2021 году и событиях, связанных с медиа-пространством.

"Последствия пандемии COVID-19 проявились и в 2021 году. По результатам мониторинга, число зараженных коронавирусом среди журналистов составило 288 человек (в 2020 году - 117). Таким образом, общее число инфицированных в 2020 и 2021 годах журналистов достигло 405 человек. 8 журналистов скончались в прошлом году после заражения COVID-19. Общее число журналистов, умерших от коронавируса в 2020 и 2021 годах, достигло 16 человек", - говорится в отчете.

Объединение по управлению медицинскими территориальными объединениями (TƏBIB) провело кампанию по внеочередной вакцинации журналистов, приняв во внимание обращение Совета прессы. В рамках кампании была проведена внеочередная вакцинация более 800 журналистов.