О нас

В Азербайджане за 11 месяцев 2024 года в рамках ОМС проведена 151 операция по трансплантации органов

В Азербайджане за 11 месяцев 2024 года в рамках ОМС проведена 151 операция по трансплантации органов 14^41
Здоровье
22 января 2025 г. 14:59
В Азербайджане за 11 месяцев 2024 года в рамках ОМС проведена 151 операция по трансплантации органов

В Азербайджане за 11 месяцев 2024 года в рамках пакета услуг обязательного медицинского страхования (ОМС) проведена 151 операция по трансплантации органов.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по ОМС.

Отмечается, что 50% из них связаны с трансплантацией почек, 46% - печени и 4% - костного мозга.

По данным агентства, в 2024 году в рамках ОМС в медицинские учреждения обратились более 5,2 млн человек и число оказанных им услуг составило 84,4 млн. При этом 87% медицинских услуг оказывалось в амбулаторных условиях, 13% - в стационарных.

Наиболее чаще граждане обращались с общемедицинским осмотром, заболеваниями эндокринной системы, проблем с органами дыхания, кровообращения и опорно-двигательного аппарата.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Keçən ilin 11 ayı ərzində icbari tibbi sığorta təminatı ilə 151 orqan transplantasiyası əməliyyatı icra olunub

Экслюзивные новости

Центробанк Азербайджана раскрыл планы по развитию частных пенсионных фондов
Центробанк Азербайджана раскрыл планы по развитию частных пенсионных фондов
21 января 2025 г. 13:56
Эксперт: Самолет AZAL был подбит ПВО РФ, вопрос - кто дал приказ стрелять по гражданскому лайнеру
Эксперт: Самолет AZAL был подбит ПВО РФ, вопрос - кто дал приказ стрелять по гражданскому лайнеру
20 января 2025 г. 16:34
Эксперт: Публикация переговоров диспетчеров с летчиками AZAL - попытка информационного давления
Эксперт: Публикация переговоров диспетчеров с летчиками AZAL - попытка информационного давления
17 января 2025 г. 18:17
Али Факих: Соглашения СОР29 в Баку повышают уровень доверия между сторонами
Али Факих: Соглашения СОР29 в Баку повышают уровень доверия между сторонами
16 января 2025 г. 14:22
Действующий председатель ОБСЕ Валтонен планирует посетить регион Южного Кавказа
Действующий председатель ОБСЕ Валтонен планирует посетить регион Южного Кавказа
15 января 2025 г. 13:23
Как председатель ОБСЕ Финляндия готова укреплять диалог между Баку и Ереваном
Как председатель ОБСЕ Финляндия готова укреплять диалог между Баку и Ереваном
15 января 2025 г. 09:45
Халид Таймур Акрам: Азербайджан усиливает свой международный авторитет
Халид Таймур Акрам: Азербайджан усиливает свой международный авторитет
14 января 2025 г. 13:27
Талгат Калиев: Совместные проекты стран-участниц ОТГ усиливают ее позиции на международной арене
Талгат Калиев: Совместные проекты стран-участниц ОТГ усиливают ее позиции на международной арене
14 января 2025 г. 12:44
Словакия оценивает долгосрочное сотрудничество с Азербайджаном по поставкам газа
Словакия оценивает долгосрочное сотрудничество с Азербайджаном по поставкам газа
14 января 2025 г. 11:31
TAP AG переходит к следующему этапу исследований для транспортировки водородной смеси по TAP
TAP AG переходит к следующему этапу исследований для транспортировки водородной смеси по TAP
14 января 2025 г. 11:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi