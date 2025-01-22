В Азербайджане за 11 месяцев 2024 года в рамках ОМС проведена 151 операция по трансплантации органов

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В Азербайджане за 11 месяцев 2024 года в рамках пакета услуг обязательного медицинского страхования (ОМС) проведена 151 операция по трансплантации органов.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по ОМС.

Отмечается, что 50% из них связаны с трансплантацией почек, 46% - печени и 4% - костного мозга.

По данным агентства, в 2024 году в рамках ОМС в медицинские учреждения обратились более 5,2 млн человек и число оказанных им услуг составило 84,4 млн. При этом 87% медицинских услуг оказывалось в амбулаторных условиях, 13% - в стационарных.

Наиболее чаще граждане обращались с общемедицинским осмотром, заболеваниями эндокринной системы, проблем с органами дыхания, кровообращения и опорно-двигательного аппарата.