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В Азербайджане взносы за ОМС выплатили более 2,2 млн граждан с начала года

В Азербайджане взносы за ОМС выплатили более 2,2 млн граждан с начала года 11:20 За первые 10 месяцев текущего года в Азербайджане количество уплативших страховые взносы достигло 2 млн 237 тыс. человек, что составляет 42% экономически активного населения.
Здоровье
17 декабря 2024 г. 12:26
В Азербайджане взносы за ОМС выплатили более 2,2 млн граждан с начала года

За первые 10 месяцев текущего года в Азербайджане взносы за обязательное медицинское страхование выплатили 2 млн 237 тыс. граждан, что составляет 42% экономически активного населения.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев на пресс-конференции по итогам года.

Он отметил, что почти половина этих людей воспользовались услугами медстрахования.

Алиев добавил, что Госагентство выплатило за год государственным медучреждениям 175,7 млн манатов, а частным медучреждениям - 60,3 млн манатов за услуги, оказанные населению в рамках ОМС.

"При этом число обращений в госмедучреждения превысило 3,8 млн, а в частные медучреждения - 208 тысяч. Это свидетельствует об укреплении финансовой устойчивости системы страхования и доступности медуслуг", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Bu ilin ilk 10 ayında sığortahaqqı ödəyənlərin sayı 2 milyon 237 min nəfərə çatıb

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