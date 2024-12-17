В Азербайджане взносы за ОМС выплатили более 2,2 млн граждан с начала года

В Азербайджане взносы за ОМС выплатили более 2,2 млн граждан с начала года

11:20 За первые 10 месяцев текущего года в Азербайджане количество уплативших страховые взносы достигло 2 млн 237 тыс. человек, что составляет 42% экономически активного населения.

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За первые 10 месяцев текущего года в Азербайджане взносы за обязательное медицинское страхование выплатили 2 млн 237 тыс. граждан, что составляет 42% экономически активного населения. Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев на пресс-конференции по итогам года. Он отметил, что почти половина этих людей воспользовались услугами медстрахования. Алиев добавил, что Госагентство выплатило за год государственным медучреждениям 175,7 млн манатов, а частным медучреждениям - 60,3 млн манатов за услуги, оказанные населению в рамках ОМС. "При этом число обращений в госмедучреждения превысило 3,8 млн, а в частные медучреждения - 208 тысяч. Это свидетельствует об укреплении финансовой устойчивости системы страхования и доступности медуслуг", - сказал он. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram