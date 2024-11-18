О нас

В Азербайджане взнос на ОМС в 2025 году увеличат до 124 манат на человека

В Азербайджане взнос на ОМС в 2025 году увеличат до 124 манат на человека  09:43
Здоровье
18 ноября 2024 г. 11:51
В Азербайджане взнос на ОМС в 2025 году увеличат до 124 манат на человека

В проекте государственного бюджета на 2025 год на расходы здравоохранения предусмотрено в размере 1 млрд 999,4 млн манатов.

Как сообщает Report, это предусмотрено в проекте государственного бюджета на 2025 год.

В документе отмечается, что это на 133 млн манатов или 7,1% больше по сравнению с прогнозом на 2024 год, и на 277,3 млн манатов или 16,1 % больше по сравнению с фактическим уровнем 2023 года.

Доля расходов на здравоохранение в структуре расходов госбюджета составит 4,8% (на 0,1 процентных пункта больше по сравнению с 2024 годом).

Из средств, предусмотренных на здравоохранение, 1 млрд 410,4 млн манатов (на 42,4 млн манатов или 3,1% больше по сравнению с 2024 годом) или 70,6% будут направлены на обязательное медицинское страхование населения за счет государства и расходы по соответствующим государственным программам и мероприятиям.

В проекте госбюджета обязательства государства по обязательному медицинскому страхованию населения составляют 1 млрд 266,6 млн манатов или 90 от предусмотренных 1 млрд 410,4 млн манатов для Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию (на 38,2 млн манатов или 3,1% больше по сравнению с текущим годом). Увеличение этих расходов связано с ожидаемым ростом численности населения в следующем году и индексацией в соответствии с ожидаемым уровнем инфляции на конец года.

Так, в проекте государственного бюджета на 2025 год размер взноса на обязательное медицинское страхование на душу населения достигнет 124,1 манат в соответствии с ожидаемым индексом потребительских цен в 2,7% по итогам 2024 года.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Gələn il icbari tibbi sığorta haqqı 124 manata çatdırılacaq

Самое читаемое

Садыр Жапаров прибыл c визитом в Азербайджан для участия в COP29
ФотоСадыр Жапаров прибыл c визитом в Азербайджан для участия в COP29
11 ноября 2024 г. 21:56
Лазиз Кудратов: Мы планируем реализацию новых проектов на освобожденных территориях
Лазиз Кудратов: Мы планируем реализацию новых проектов на освобожденных территориях
13 ноября 2024 г. 15:31
Вице-президент Либерии прибыл с визитом в Азербайджан
Вице-президент Либерии прибыл с визитом в Азербайджан
11 ноября 2024 г. 21:53
На Бали отменили 22 международных авиарейса из-за извержения вулкана
На Бали отменили 22 международных авиарейса из-за извержения вулкана
13 ноября 2024 г. 11:00
Хикмет Гаджиев: Армения не направила делегацию на COP29, но активно участвовала в антиазербайджанской пропаганде
Хикмет Гаджиев: Армения не направила делегацию на COP29, но активно участвовала в антиазербайджанской пропаганде
12 ноября 2024 г. 09:13
NEWS.ru: Климатический форум ООН COP29 открылся в Баку
NEWS.ru: Климатический форум ООН COP29 открылся в Баку
11 ноября 2024 г. 18:49
Первая леди Мехрибан Алиева поделилась кадрами с конференции Молодежь на передовой борьбы с изменением климата в рамках COP29
ВидеоПервая леди Мехрибан Алиева поделилась кадрами с конференции "Молодежь на передовой борьбы с изменением климата" в рамках COP29
12 ноября 2024 г. 23:43
Президент ЕБРР прибыла в Азербайджан
Президент ЕБРР прибыла в Азербайджан
11 ноября 2024 г. 21:13
Обсуждена роль парламентов в развитии отношений между Узбекистаном и Азербайджаном
ФотоОбсуждена роль парламентов в развитии отношений между Узбекистаном и Азербайджаном
17 ноября 2024 г. 12:52
AYNA: В первый день COP29 шаттлами воспользовались 35 тыс. пассажиров
AYNA: В первый день COP29 шаттлами воспользовались 35 тыс. пассажиров
12 ноября 2024 г. 11:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi