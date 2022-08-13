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В Азербайджане выявлены некачественные производители сахара

В Азербайджане выявлены некачественные производители сахара Агентство продовольственной безопасности Азербайджанской Республики (АПБА) продолжает мониторинги по обеспечению продовольственной безопасности и охраны здоровья населения страны.
Здоровье
13 августа 2022 г. 13:59
В Азербайджане выявлены некачественные производители сахара

Агентство продовольственной безопасности Азербайджанской Республики (АПБА) продолжает мониторинги по обеспечению продовольственной безопасности и охраны здоровья населения страны.

Как сообщили Report в АПБА, в ходе мониторинга, проведенного на предприятиях по производству сахара, были отобраны образцы продукции, реализуемой в торговых сетях.

Во время проверок было выявлено, что в ряде продукции массовая доля диоксида серы (SO2) превышает показатели, указанные в нормативном документе.

По выявленным фактам в соответствии с законодательством было принято решение отозвать данную продукцию из продажи. Компаниям-производителям направлено обращение принять меры и информировать АПБА о результатах.

С перечнем предприятий, превысивших норму массовой доли диоксида серы при производстве, можно ознакомиться по ссылке.

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