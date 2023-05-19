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В Азербайджане выявлены недочеты в примерно 50 частных медицинских учреждениях

В Азербайджане выявлены недочеты в примерно 50 частных медицинских учреждениях В Азербайджане выявлены недочеты в примерно 50 частных медицинских учреждениях.
Здоровье
19 мая 2023 г. 11:48
В Азербайджане выявлены недочеты в примерно 50 частных медицинских учреждениях

В Азербайджане выявлены недочеты в примерно 50 частных медицинских учреждениях.

Об этом Report сообщили в Центре аналитической экспертизы (ЦАЭ) Министерства здравоохранения.

Центром проводятся плановые и внеплановые проверки в частных медицинских учреждениях.

В первом квартале текущего года из 77 частных медицинских учреждений, включенных в перечень плановых проверок, плановые проверки состоялись в 49. В результате на 38 предприятиях были выявлены недочеты. На других 28 частных предприятиях проверки не проводились из-за отказа от включения в реестр, смены адреса, ремонта или отзыва лицензии, а на 11 предприятиях не было выявлено недочетов.

В то же время внеплановые проверки были проведены на 28 из 33 запланированных предприятий. В результате недочеты были выявлены на 8 предприятиях.

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