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В Азербайджане выявлены 74 случая заражения коронавирусом

В Азербайджане выявлены 74 случая заражения коронавирусом В Азербайджане выявлены 74 новых случая заражения коронавирусом, 106 человек прошли лечение и выписаны домой.
Здоровье
15 февраля 2021 г. 18:54
В Азербайджане выявлены 74 случая заражения коронавирусом

В Азербайджане выявлены 74 новых случая заражения коронавирусом, 106 человек прошли лечение и выписаны домой.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

За последние сутки от COVID-19 умерли 3 человека.

На сегодняшний день в стране выявлено 232 197 фактов заражения коронавирусной инфекцией, из них 226 760 выписаны после выздоровления, 3 183 скончались. В настоящее время лечение от вируса в больницах проходят 2 254 пациента.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 4 160 тестов, всего на сегодняшний день - 2 506 005 тестов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 74 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 3 nəfər vəfat edib

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