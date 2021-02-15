В Азербайджане выявлены 74 случая заражения коронавирусом

В Азербайджане выявлены 74 новых случая заражения коронавирусом, 106 человек прошли лечение и выписаны домой.

В Азербайджане выявлены 74 новых случая заражения коронавирусом, 106 человек прошли лечение и выписаны домой.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

За последние сутки от COVID-19 умерли 3 человека.

На сегодняшний день в стране выявлено 232 197 фактов заражения коронавирусной инфекцией, из них 226 760 выписаны после выздоровления, 3 183 скончались. В настоящее время лечение от вируса в больницах проходят 2 254 пациента.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 4 160 тестов, всего на сегодняшний день - 2 506 005 тестов.