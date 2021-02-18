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В Азербайджане выявлены 145 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане выявлены 145 случаев заражения коронавирусом В Азербайджане выявлены 145 новых случаев заражения коронавирусом, 155 человек прошли лечение и выписаны домой.
Здоровье
18 февраля 2021 г. 16:43
В Азербайджане выявлены 145 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане выявлены 145 новых случаев заражения коронавирусом, 155 человек прошли лечение и выписаны домой.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

За последние сутки от COVID-19 умерли 3 человека.

На сегодняшний день в стране выявлено 232 636 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 227 271 человек выписан после выздоровления, 3 190 скончались. В настоящее время лечение от вируса в больницах проходят 2 175 пациентов.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 7 216 тестов, всего на сегодняшний день - 2 528 610 тестов.

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Версия на английском языке Task Force: Azerbaijan confirms 145 new COVID-19 cases
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 145 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb

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