В Азербайджане выявлены 145 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане выявлены 145 новых случаев заражения коронавирусом, 155 человек прошли лечение и выписаны домой.

В Азербайджане выявлены 145 новых случаев заражения коронавирусом, 155 человек прошли лечение и выписаны домой.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

За последние сутки от COVID-19 умерли 3 человека.

На сегодняшний день в стране выявлено 232 636 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 227 271 человек выписан после выздоровления, 3 190 скончались. В настоящее время лечение от вируса в больницах проходят 2 175 пациентов.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 7 216 тестов, всего на сегодняшний день - 2 528 610 тестов.