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В Азербайджане выявлены 140 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане выявлены 140 случаев заражения коронавирусом В Азербайджане выявлены 140 новых случаев заражения коронавирусом, 191 человек прошел лечение и выписан домой.
Здоровье
16 февраля 2021 г. 15:43
В Азербайджане выявлены 140 случаев заражения коронавирусом
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В Азербайджане выявлены 140 новых случаев заражения коронавирусом, 191 человек прошел лечение и выписан домой.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

За последние сутки от COVID-19 умерли 2 человека.

На сегодняшний день в стране выявлено 232 337 фактов заражения коронавирусной инфекцией, из них 226 951 выписан после выздоровления, 3 185 скончались. В настоящее время лечение от вируса в больницах проходит 2 201 пациент.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения проведен 7 631 тест, всего на сегодняшний день - 2 513 636 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan reports 140 new coronavirus cases: Task Force
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 140 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb

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