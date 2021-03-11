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В Азербайджане выявлено свыше 600 новых случаев заражения COVID-19

В Азербайджане выявлено свыше 600 новых случаев заражения COVID-19 В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 608 новых случаев заражения коронавирусом
Здоровье
11 марта 2021 г. 16:41
В Азербайджане выявлено свыше 600 новых случаев заражения COVID-19
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В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 608 новых случаев заражения коронавирусом, 128 человек выписаны после выздоровления.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

За сутки от COVID-19 умерли 5 пациентов.

На сегодняшний день в стране выявлено 238 383 факта заражения коронавирусной инфекцией, 230 244 человека выписаны после выздоровления, 3 262 скончались. В настоящее время лечение от вируса в больницах проходят 4 877 пациентов.

За последние 24 часа в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 10 503 теста, всего - 2 682 116 тестов.

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Версия на английском языке Number of coronavirus cases again exceeds 600 in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda koronavirusa yoluxanların sayı yenidən 600-ü ötüb

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