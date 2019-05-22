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В Агджабеди предотвращена продажа мяса животного, забитого в состоянии агонии

В Азербайджане выявлено мясо животного, забитого в состоянии агонии

Сотрудники Агентства по продовольственной безопасности Азербайджана и соответствующих структур на основе полученной информации провели осмотр приусадебного участка Бахтияра Махмудова в селе Ходжавенд Агджабединского района. 

Как сообщили Report в Агентстве, при осмотре приусадебного участка Бахтияра Махмудова была обнаружено туша крупнорогатого мертвого животного, забитого в предсмертной агонии в целях продажи. 

Сотрудники Агентства по продовольственной безопасности изъяли тушу мертвого животного и поместили в специальную морозильную камеру. Образцы мяса с туши убитого животного были направлены на исследование в лабораторию. 

По факту ведется расследование.

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