В Агджабеди предотвращена продажа мяса животного, забитого в состоянии агонии

Сотрудники Агентства по продовольственной безопасности Азербайджана и соответствующих структур на основе полученной информации провели осмотр приусадебного участка Бахтияра Махмудова в селе Ходжавенд Агджабединского района.

Как сообщили Report в Агентстве, при осмотре приусадебного участка Бахтияра Махмудова была обнаружено туша крупнорогатого мертвого животного, забитого в предсмертной агонии в целях продажи.

Сотрудники Агентства по продовольственной безопасности изъяли тушу мертвого животного и поместили в специальную морозильную камеру. Образцы мяса с туши убитого животного были направлены на исследование в лабораторию.

По факту ведется расследование.