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В Азербайджане выявлено еще 10 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане выявлено еще 10 случаев заражения коронавирусом В Азербайджане выявлено еще 10 случаев заражения коронавирусом, 3 человека вылечились.
Здоровье
19 мая 2022 г. 16:42
В Азербайджане выявлено еще 10 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане выявлено еще 10 случаев заражения коронавирусом, 3 человека вылечились.

Как передает Report, об этом сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

За прошедшие сутки фактов смерти от коронавируса не зарегистрировано.

В Азербайджане выявлено в целом 792 695 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 782 936 человек вылечились, 9 710 – скончались, число активных больных составляет 49 человек.

За последние сутки в стране проведено 2 964 теста на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии – 6 865 181 тест.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 10 new COVID-19 cases, no deaths
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son sutkada 10 nəfər koronavirusa yoluxub, ölən olmayıb

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