В Азербайджане выявлено еще 10 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане выявлено еще 10 случаев заражения коронавирусом, 3 человека вылечились.

В Азербайджане выявлено еще 10 случаев заражения коронавирусом, 3 человека вылечились.

Как передает Report, об этом сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

За прошедшие сутки фактов смерти от коронавируса не зарегистрировано.

В Азербайджане выявлено в целом 792 695 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 782 936 человек вылечились, 9 710 – скончались, число активных больных составляет 49 человек.

За последние сутки в стране проведено 2 964 теста на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии – 6 865 181 тест.