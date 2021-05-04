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В Азербайджане выявлено 963 новых случая заражения коронавирусом

В Азербайджане выявлено 963 новых случая заражения коронавирусом В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 963 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, 2 091 пациент излечился.
Здоровье
4 мая 2021 г. 16:42
В Азербайджане выявлено 963 новых случая заражения коронавирусом

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 963 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, 2 091 пациент излечился.

Как передает Report, об этом сообщил Оперативный штаб при Кабинете министров.

За последние сутки от COVID-19 умерли 17 человек.

На сегодняшний день в стране выявлен 322 761 факт заражения коронавирусной инфекцией, 296 875 человек вылечились, 4 597 скончались. Число активно больных составляет 21 289 человек.

За последние сутки было проведено 11 328 тестов, всего - 3 279 163 теста.

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Версия на английском языке COVID-19 Azerbaijan: Daily number of recoveries exceeds 2000
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda COVID-19-dan sağalanların sutkalıq sayı 2000-i keçib

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