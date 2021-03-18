В Азербайджане выявлено 933 новых случаев заражения COVID-19

В настоящее время лечение от вируса в больницах проходят 8 216 пациентов

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 933 новых случаев заражения коронавирусом, 256 человек выписаны после выздоровления.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

За сутки от COVID-19 умерли 7 пациентов.

На сегодняшний день в стране выявлены 243 424 факта заражения коронавирусной инфекцией, 231 894 человека выписаны после выздоровления, 3 314 скончались. В настоящее время лечение от вируса в больницах проходят 8 216 пациентов.

За последние 24 часа в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 10 188 тестов, всего - 2 746 681 тест.